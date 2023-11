Romário admite torcida para o Flu e emite nota após polêmica com Boca

O ex-atacante Romário se pronunciou oficialmente após a polêmica envolvendo a torcida do Boca Juniors. Tudo aconteceu quando o Baixinho assumiu torcida para o Fluminense na final da Copa Libertadores, no entanto, fez vários xingamentos aos argentinos.

A situação não pegou bem na mídia argentina. E Romário precisou ir a público explicar. O Senador da República disse inicialmente que não teve o intuito de desrespeitar os hermanos.

“Recentemente eu dei uma entrevista que gerou uma polêmica muito grande, pelos meus comentários sobre o Boca Juniors e o jogo contra o Fluminense, e por isso queria fazer alguns esclarecimentos. Antes de tudo, dizer que eu realmente falei as frases que foram parar na reportagem, mas com um objetivo e um contexto totalmente diferentes. Eu queria me dirigir aos argentinos e dizer que, por mais rivalidade que tenha havido no futebol, eu sempre fui respeitado e muito querido na Argentina. Inclusive, recebi dos hermanos o apelido de Chapolin, que eu recebo como uma demonstração de muito carinho”, iniciou.

Romário, aliás, ressaltou que nunca teve objetivo de desrespeitar o clube ou torcedores argentinos.

“Em nenhum momento tive a intenção de desrespeitar o clube ou a torcida do Boca Juniors. Muito menos tive a intenção de desrespeitar os argentinos, nossa nação irmã. Na entrevista a gente fala na linguagem do futebol, sempre com muita paixão e energia, mas jamais com a intenção de desrespeitar, muito pelo contrário. O que nos move é a mesma coisa, é a vontade de ver um espetáculo de habilidade, técnica e muita vontade”, acrescentou.

Romário fala de torcida pelo Fluminense

Aliás, ainda na nota, o ex-atleta garantiu torcida pelo Fluminense, clube que já atuou.

“Sou brasileiro, sou carioca, joguei pelo Fluminense e vou torcer por ele, é claro. Vejo que o Fluzão tem totais condições de ser campeão, mesmo sabendo que será um dos jogos mais difíceis dos últimos tempos. Será um jogaço para brasileiros e argentinos. Seremos adversários no campo, mas sempre irmãos nessa grande nação do futebol”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.