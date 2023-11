Rodrigo Caio retorna aos gramados e cumpre função inusitada no Flamengo

O Flamengo sofreu um gol no fim do jogo e acabou derrotado pelo Santos de virada no Mané Garrincha. Apesar do revés, Tite proporcionou um breve momento de felicidade aos rubro-negros em Brasília. Afinal, Rodrigo Caio retornou aos gramados após seis meses.

A última aparição do zagueiro havia sido na partida entre Internacional e Flamengo, dia 23 de abril, pela segunda rodada do Brasileirão. Nos últimos meses, ele ficou realizando trabalhos no Ninho do Urubu e servindo como opção no banco de reservas.

Retorno de Rodrigo Caio

Tite decidiu colocá-lo em campo no segundo tempo do jogo entre Flamengo e Santos. No entanto, Rodrigo Caio cumpriu uma função diferente dentro de campo. Afinal, ele entrou na vaga de Arrascaeta e atuou como volante, mesmo sendo zagueiro de origem.

O jogador mostrou que ainda não está na melhor forma física, mas conseguiu ser útil dentro de campo. O atleta deu opção na saída de bola, participou do jogo e auxiliou na construção das jogadas ofensivas. A expectativa é que receba mais oportunidades nesta reta final de temporada.

Ídolo do Flamengo

Rodrigo Caio chegou ao clube no começo de 2019 e foi um dos destaques daquela temporada. O zagueiro é um dos ídolos do atual elenco e participou dos títulos recentes da equipe rubro-negra. No entanto, as lesões frequentes do defensor acabaram se tornando um problema.

Fica no clube?

O contrato do zagueiro se encerra em dezembro deste ano. Devido aos problemas físicos do jogador, uma renovação de contrato é considerada improvável no momento. Assim, Rodrigo Caio pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa rubro-negra.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (5), diante do Fortaleza, às 16h, no Castelão, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra está na sexta colocação, com 50 pontos conquistados.

