Sem Vegetti, Vasco vai a campo com apenas dez gols entre os titulares

O Vasco volta a ter, contra o Cuiabá, nesta quinta-feira, um ataque com baixo poderio ofensivo. Afinal, Pablo Vegetti está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dará lugar a Sebastián Ferreira (nenhum gol marcado) ou Erick Marcus (um gol) no Brasileirão.

A provável opção para a posição do artilheiro argentino, que balançou as redes oito vezes, é Dimtri Payet, que jogaria mais adiantado. O francês marcou uma vez, na vitória sobre o Fortaleza, em São Januário. O único titular que teve destaque no quesito é Gabriel Pec, com seis gols. A título de comparação, apenas Deyverson, do rival desta rodada, marcou dez vezes.

Veja a lista de gols dos titulares:

Zé Gabriel – 1 gol

Praxedes – 1 gol

Gabriel Pec – 6 gols

Erick Marcus – 1 gol

Payet – 1 gol

A escalação deve ser a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; Gabriel Pec, Payet e Erick Marcus (Sebastián Ferreira). A tendência, portanto, é que o técnico Ramón Díaz barre o zagueiro Léo.

Em todo o sistema defensivo, nenhum jogador da equipe que vai a campo marcou gol pelo Vasco na competição. No total, o Cruz-Maltino balançou as redes 30 vezes e tem o segundo pior número entre os concorrentes, à frente somente do Cruzeiro, com 28. Nas últimas sete partidas, o time de São Januário marcou cinco gols e, assim, só venceu uma vez.

