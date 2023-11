Cuiabá x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Jogo de vida ou morte para o Vasco, nesta quinta-feira (2/11) no Brasileirão. Pela 31ª rodada, o time visita o Cuiabá na Arena Pantanal, às 17h (de Brasília). O Cruz-Maltino tem 31 pontos, na zona de rebaixamento, e seis atrás do primeiro fora (Cruzeiro). Assim, tem de vencer para não ver o risco de rebaixamento, que já é grande, aumentar muito. O Cuiabá, com 40 pontos, em 10º lugar, está quase a salvo e mira manter uma pontuação que o garanta na Sul-Americana. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 15h30 (de Brasília). A narração será de Diego Mazur.

A cobertura também contará com João Miguel nos comentários e as reportagens são de David Silva. E não deixe de seguir a cobertura da Voz após o apito final. Ela trará um pós-jogo com todos os detalhes do que rolou na Arena Cuiabá.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.