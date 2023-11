São Paulo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

São Paulo e Cruzeiro, multicampeões no Brasil e na América do Sul, se enfrentam nesta quinta-feira (2/11) pela 31ª rodada do Brasileirão. Mas estes gigantes estão rateando na competição e precisam vencer. Com 39 pontos, o Tricolor paulista está em 12º, mas ainda com risco de rebaixamento. A Raposa está ainda pior. Com 37 pontos, está em 16º lugar, sendo o primeiro fora do Z4. O jogo será às 21h (de Brasília), no Morumbi. Mas na Voz do Esporte você entra no clima do jogo bem antes. Afinal, a cobertura começa às 18h30, com o tradicional pre-jogo. Com a bola rolando, a narração é de Cesar Tavares.