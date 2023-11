Veja o aproveitamento do Palmeiras nos últimos anos em que foi campeão

A virada do Palmeiras sobre o Botafogo por 4 a 3, nesta quarta-feira (1), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez com que a equipe de Abel Ferreira entrasse de vez na briga pelo título. A arrancada no segundo turno vem relembrando o de anos anteriores, quando o Verdão ficou com a taça, acendendo a esperança do torcedor palestrino em 2023.

Afinal, no momento, o Palmeiras soma 56 pontos, com 16 vitórias, oito empates e sete derrotas em 31 rodadas da competição. Além disso, são 52 gols marcados (o melhor do Brasileirão ao lado do Grêmio) e 27 sofridos. Um aproveitamento de 60,2%. Com mais sete jogos para disputar, o Verdão acredita que estes números podem melhorar, a ponto de conquistar o bicampeonato.

Nas últimas vezes que o Verdão conquistou o torneio nacional, é possível uma nova conquista, caso o aproveitamento seja positivo. Nas 38 rodadas de 2016, por exemplo, o Palmeiras perdeu apenas seis partidas e chegou a uma invejável marca de 80 pontos ganho. Foram 24 vitórias e mais oito empates. O Alviverde garantiu o título brasileiro com uma rodada de antecedência e encerrou com 70% de aproveitamento.

Já em 2018, a campanha palmeirense contou com 23 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas, terminando também com 80 pontos. O Alviverde marcou 64 gols e foi vazado 26 vezes. Um aproveitamento de 70,1%.

Por fim, em 2022, foram 74 pontos, fruto de 21 vitórias, 11 empates e sete derrotas, somando um aproveitamento de 72%.

O assombroso Brasileirão de 2009

Nesta temporada, o Palmeiras ainda pode atingir todas as pontuações na qual levantou a taça do Brasileirão, no formato de pontos corridos. Contudo, o melhor exemplo do Verdão não seria no qual foi campeão, mas quando perdeu o título.

Em 2009, o Palmeiras liderava o Brasileirão com folga, mas o troféu acabou com o Flamengo, após arrancada incrível. Desta vez, o Verdão tenta repetir aquele roteiro. Mas agora com final feliz.

Naquele ano, a reação rubro-negra começou mais ou menos no mesmo período. O Alviverde liderava com 12 pontos de vantagem. Contudo, na reta final, o time da Gávea venceu oito dos 11 jogos restantes. Nesta sequência, o Flamengo bateu o próprio Palmeiras, em São Paulo, em um confronto direto. Muito parecido como o Verdão fez com o Botafogo, nesta quarta-feira (02).

Aproveitamento do Palmeiras quando foi campeão brasileiro

80 pontos em 2016: 24 vitórias, oito empates e seis derrotas. Aproveitamento de 70%

80 pontos em 2018: 23 vitórias, 11 empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 70,1%

74 pontos em 2022: 21 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Aproveitamento de 72%

56 pontos em 2023*: 16 vitórias, oito empates e sete derrotas. Aproveitamento de 60,2%

*O Palmeiras tem mais sete rodadas para disputar no Campeonato Brasileiro de 2023

