Botafogo põe título em risco com menor vantagem em mais 140 dias

O confronto direto entre o líder Botafogo e o vice-líder Palmeiras trouxe tempero para a reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, a vitória de virada do time alviverde, recolocou os dois a apenas três pontos de distância. Algo semelhante não ocorria, aliás, há mais de 140 dias, ou seja, desde junho, na décima rodada da competição. Na ocasião, o Glorioso tinha apenas dois pontos de vantagem.

A partir dali, foram seis vitória consecutivas, impulsionando a equipe carioca a manter entre sete e até 12 pontos na média geral. Com a campanha ruim no returno, no entanto, o Botafogo vem perdendo fôlego e vê o título a real perigo pela primeira vez.

Vale ressaltar, ainda assim, que o líder tem um jogo a menos, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, marcado para 23 de novembro. O motivo do adiamento foi a queda de energia no empate alvinegro com o Athletico-PR, que atrasou o término do duelo em um dia.

Para o Botafogo, dessa forma, restam oito partidas. A próxima delas é o clássico contra o Vasco, na segunda-feira (6), contra o Vasco, às 19h, em São Januário, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras tem o Athletico-PR, neste sábado (4), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

