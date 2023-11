Irmã de Neymar joga indireta após término do jogador com Biancardi: ‘Quero falar’

A influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar, usou as redes sociais para quebrar o silêncio após o término do jogador com Bruna Biancardi. Aliás, no Instagram, ela fez uma “ameaça” bastante curiosa.

Inicialmente, Santos não citou o nome da ex-cunhada, todavia, disse que tinha muito o que falar sobre o assunto, no entanto, evitava brigas.

“Às vezes, eu quero falar umas coisas, mas aí Deus toca em mim e fala: ‘Não faz isso, não, doida'”, postou Rafaella. Na sequência, a influenciadora postou na legenda da publicação: “ai, ai, ai”.

Entenda a nova polêmica envolvendo Neymar

Nos últimos dias foi divulgado pelo jornalista Léo Dias que Neymar deu uma grande festa de dois dias, em sua mansão, em Mangaratiba, com influenciadores, amigos e mulheres. Após isso, surgiu a informação de que Bruna Biancardi resolveu acabar com o relacionamento.

Neymar e Bruna assumiram o namoro em abril de 2022. No entanto, especula-se que eles estavam juntos há mais tempo. Em agosto do ano passado, eles terminaram o relacionamento, no entanto, em janeiro de 2023 reataram. Pouco depois, anunciaram a gravidez.

No entanto, neste ano, o relacionamento viveu momentos conturbados, afinal, Neymar teve sua vida exposta após a influenciadora Fernanda Campos contar na internet que viveu um caso com Neymar, pouco antes do Dia dos Namorados. A repercussão na época foi grande e o atleta chegou a pedir perdão no Instagram.

Bruna Biancardi se pronuncia

Em seu Instagram, Bruna Biancardi resolveu quebrar o silêncio. Ela pediu a proteção de Deus para o mês de novembro e disse que precisa descansar.

“Que esse mês de novembro seja repleto do amor de Deus Pai, e do seu cuidado em todas as áreas de nossa vida. Que esse mês de novembro venha com a certeza de que depositando nossas fraquezas em Deus, nos renovaremos em força. Depositando nossos medos em Deus, nos renovaremos em esperança. Que tudo o que fizemos seja para Ele, assim, nosso mês de novembro será abençoado. Amém”, finalizou.

