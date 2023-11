Pedro celebra marca de 100 gols pelo Flamengo: ‘É uma honra’

O Flamengo sofreu uma virada do Santos no fim do jogo e acabou sendo derrotado por 2 a 1 no Mané Garrincha. No entanto, Pedro viveu uma noite especial em Brasília. Afinal, ele completou uma marca de 100 gols pelo clube.

Gol de Pedro

O centésimo gol saiu no primeiro tempo. Após um escanteio cobrado por Arrascaeta, Léo Pereira desviou de cabeça, e Pedro só empurrou para as redes. O atacante concedeu uma entrevista no intervalo e celebrou esta marca.

“É uma honra fazer parte da história de um clube que eu torço desde criança. Estou muito feliz por este momento. É um marca incrível que eu sempre sonhei. Eu espero fazer mais gols pelo Flamengo”, disse Pedro ao Premiere.

Depois do jogo, Pedro também fez questão de celebrar os 100 gols marcados nas redes sociais. Afinal, ele é rubro-negro desde criança e sempre sonhou em jogar pelo clube.









Momento de Pedro no Flamengo

Apesar do centésimo gol, Pedro não vive um bom momento no Flamengo. Afinal, ele estava há quatro meses sem estufar as redes com bola rolando e não vinha protagonizando boas atuações em campo. O atacante vem sendo muito utilizado por Tite neste começo de trabalho, mas ainda não tem conseguiu repetir as atuações da última temporada.

Aliás, Pedro chegou ao clube no começo de 2020 e é um dos grandes ídolos do elenco rubro-negro. O atacante teve uma participação decisiva nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. O centroavante também conquistou um Brasileiro, duas Supercopas, uma Recopa e três Cariocas.

