Fluminense inicia concentração para final da Libertadores nesta quinta

O Fluminense normalmente não se concentra antes dos jogos. No entanto, não é sempre que se disputa uma final de Libertadores no Rio de Janeiro. Portanto, Fernando Diniz decidiu fazer uma preparação especial para decisão.

Concentração do Fluminense

Assim, os jogadores tricolores ficarão hospedados no Courtyard nesta quinta-feira (2). O hotel fica próximo ao Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Aliás, Fernando Diniz conhece bem as instalações do local. Afinal, ele mora no lugar desde que retornou ao Rio de Janeiro.

O Fluminense realiza um treino na tarde desta quinta-feira (2). Em seguida, os jogadores tricolores ficarão concentrados no hotel. Nesta sexta-feira (3), haverá um outro treinamento no CT Carlos Castilho e um reconhecimento do gramado no Maracanã.

Além do reconhecimento do gramado, Fernando Diniz e Nino concederão entrevistas para Conmebol. O zagueiro tricolor vinha se recuperando de uma entorse no joelho esquerdo, mas treinou normalmente ao longo da semana e vai para decisão.

Boca Juniors e Fluminense se enfrentam neste sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. A decisão será disputada em jogo único. Portanto, em casa de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

