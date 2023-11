Bologna x Lazio: escalações e onde assistir

Bologna e Lazio abrem a 11ª rodada desta edição do Campeonato Italiano, nesta sexta-feira (3), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara. A bola rola, então, às 16h45, em Bologna.

Como chega o Bologna?

O time da casa vive um bom momento. Afinal, nas últimas cinco partidas, balançou redes do adversário. Neste sentido, é bom ficar de olho em Orsolini, artilheiro da equipe, com quatro gols. Agora, a equipe está na oitava posição, com 15 pontos.

O Bologna do técnico Thiago Motta vai a campo com: Skorupski; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Como chega a Lazio?

Em alta, a Lazio vem em ascensão no Calcio. Assim, são três vitórias em série. O time da capital é sétimo lugar, com 17 pontos. Pode, portanto, almejar o G4 do Italiano nestas condições. Felipe Anderson, ex-Santos, é a arma do time. Ele, aliás, marcou um dos gols na vitória sobre o Sassuolo por 2 a 0, na última jornada.

A Lazio do comandante Marco Baroni deve ir com: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Onde assistir?

A plataforma Star+ transmite a peleja.

