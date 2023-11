Gabigol atinge jejum de 10 jogos sem gols pela segunda vez na temporada

Ídolo do Flamengo com gols importantes e títulos, Gabigol vive seu pior ano com a camisa da equipe carioca. Desde o início do ano, o camisa 10 não consegue repetir as atuações de outrora e igualou o maior jejum sem gols de 2023. Nesse sentido, pela segunda vez na temporada, o jogador alcança a marca de dez partidas sem estufar a rede e segue na reserva.

Dessa forma, a última vez em que o atacante estufou as redes foi em 20 de agosto, de pênalti, quando o Flamengo bateu o Coritiba por 3 a 2, no Couto Pereira. Nos jogos seguintes, o atleta não só não marcou mais gols, como amarga o banco de reservas, algo incomum desde que chegou ao clube carioca em 2019. Gabi não marcou contra Internacional, Athletico-PR, São Paulo, duas vezes, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Santos.

Entre fevereiro e abril de 2023, o atacante já havia ficado dez partidas sem marcar. Foi na sequência contra Independiente Del Valle, duas vezes, Fluminense e Vasco, ambos em três confrontos, Aucas-EQU, na primeira fase da Copa Libertadores, e Maringá, pela Copa do Brasil.

Jejum com a bola rolando e reserva

O jejum de Gabigol é ainda maior quando é focado apenas em gols com a bola rolando. Sendo assim, o jogador não marca um tento sem ser de pênalti desde 26 de julho, há mais de três meses. O último gol foi pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e de lá para cá, já são dezessete partidas sem marcar com a bola rolando.

Além disso, o camisa 10 alcançou a maior sequência de jogos na reserva do Flamengo desde que desembarcou no Rio de Janeiro. Ao iniciar como suplente diante do Santos, no Mané Garrincha, o atleta teve o sétimo confronto seguido fora da equipe titular. Apesar de ter entrado no segundo tempo, não conseguiu evitar a virada do Peixe por 2 a 1, em Brasília, que impôs o segundo revés consecutivo de Tite no Rubro-Negro.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, para medir forças com o Fortaleza, no Castelão, às 16h (de Brasília) pela 32ª rodada. Com 50 pontos, o Rubro-Negro segue fora do G4 e viu adversário diretos vencerem na rodada, como o Grêmio, Palmeiras e Atlético-MG.

