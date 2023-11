Após acidente de Boca Rosa, Fred Desimpedidos posta sobre estado de saúde do filho

O jornalista e influenciador digital, Fred, do Canal Desimpedidos, postou em seu Instagram, nesta quinta-feira (2), o estado de saúde do filho, Cris, de 2 anos. O garoto sofreu acidente automobilístico com a mãe, Bianca Andrade, Boca Rosa, nesta madrugada.

“Gostaríamos de tranquilizar a todos e informar que Bianca, Cris, Genilson e Dayane estão bem após o acidente. Todos foram bem assistidos pela equipe médica rapidamente. Mas, por precaução, seguirão em observação por 24 horas. Agradecemos o carinho e preocupação de todos nesse momento e a assessoria de ambos enviará, em breve, uma nota oficial com todas as informações necessárias”, postou o influenciador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor teria perdido o controle da direção, o carro saiu da pista e bateu em uma árvore. O acidente ocorreu por volta de 1h15, em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a PRF, somente o motorista não se feriu. Os outros ocupantes do veículo foram para hospital com ferimentos leves.

