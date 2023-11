Guilherme Arana renova contrato com o Atlético-MG até o fim de 2027

O lateral Guilherme Arana renovou seu contrato com o Atlético-MG. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira, e o novo vínculo é válido até o fim de 2027. Aos 26 anos, o ala está no clube desde 2020.

Arana tinha contrato até o fim da próxima temporada, em dezembro de 2024, e já recebia algumas sondagens. O desejo do atleta, porém, sempre foi o de permanecer no Galo, onde é um dos ídolos da torcida.

O camisa 13 chegou em Belo Horizonte em 2020, emprestado pelo Sevilla (ESP). No meio de 2021, o Atlético comprou o lateral-esquerdo em definitivo junto ao clube espanhol.

Ao todo, Guilherme Arana disputou 164 jogos até o momento pelo clube alvinegro, com 14 gols marcados e 25 assistências. Ele conquistou quatro vezes o Campeonato Mineiro (2020, 2021, 2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2021), um Campeonato Brasileiro (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022).

As boas atuações de Arana pelo Galo levaram o jogador à Seleção Brasileira, onde ele conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Pela equipe principal do time canarinho, o jogador fazia parte do grupo de Tite e estava cotado para ir à Copa do Mundo de 2022, mas uma grave lesão no joelho esquerdo o afastou dos gramados por oito meses.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.