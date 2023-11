Flamengo x Santos: árbitro justifica expulsão de Bruno Henrique

Depois da vitória do Santos em cima do Flamengo em Brasília, Rafael Rodrigo Klein explicou nesta quinta-feira (2), na súmula, os motivos que resultaram na expulsão de Bruno Henrique. O atacante acabou sendo advertido com cartão vermelho após reclamar de uma falta marcada em cima de Soteldo.

“Informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto, o atleta nº 27 da equipe do Flamengo, o sr. Bruno Henrique Pinto, por me ofender com as seguintes palavras: “você é um merda”, com o dedo em riste em direção ao meu rosto, após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido”, relatou Rafael Rodrigo Klein, árbitro do jogo, na súmula.

Expulsões no Flamengo

A atuação do árbitro gerou muita repercussão. No fim do primeiro tempo, Gerson acabou sendo expulso após uma dividida com um jogador do Santos. A decisão do juiz rendeu muita polêmica. Afinal, alguns comentaristas de arbitragem consideraram um exagero na aplicação do cartão vermelho.

Antes de ser expulso, Bruno Henrique acabou sendo advertido com cartão amarelo. O atacante estava pendurado em campo e recebeu duas punições em um mesmo jogo. Assim, ele será desfalque nas próximas duas rodadas da equipe rubro-negra no Brasileirão.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo domingo (5), diante do Fortaleza, às 16h, no Castelão, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra está na quinta colocação do campeonato, com 50 pontos. Assim, os jogadores rubro-negros vão em busca da terceira vitória sob comando de Tite.

