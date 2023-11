Torcedores de Boca Juniors e Fluminense brigam na praia de Copacabana

Às vésperas da decisão da Copa Libertadores, a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, foi palco de uma briga perto da “fan zone” da Conmebol. Nesse sentido, torcedores de Boca Juniors e Fluminense se enfrentaram no local. Assim, a polícia teve que intervir para controlar a situação, com balas de borracha e gás de pimenta.

O clima na região era tranquilo, até que por volta das 17h houve muita confusão e correria na areia da praia. Um torcedor xeneize foi detido pela policia, acusado de arremessar garrafas em direção à corporação. A relação entre as duas torcidas era cordial, mesmo com as provocações com a proximidade da final.

Além dele, a polícia deteve outro torcedor do Boca Juniors, em Copacabana, que foi acusado de ofender um tricolor, chutar seu cachorro e chamá-lo de “macaquito”, segundo o portal “ge”. A grande preocupação com a presença dos argentinos no país é justamente as confusões e enfrentamento de torcidas que podem acontecer até sábado.

A confusão tomou conta dos principais jornais argentinos, que teceram críticas aos torcedores brasileiros. Vale destacar que outras brigas aconteceram nos últimos dias desde a chegada da torcida do Boca Juniors ao país. Na desta quinta-feira (2), houveram confusões em diversos pontos da praia, inclusive em um quiosque no posto 3, em que tricolores acusam os argentinos de racismo.

Expectativa para a decisão

No Maracanã, Fluminense e Boca Juniors medem forças neste sábado (4), às 17h (de Brasília), pela final da Copa Libertadores. De um lado, o Tricolor tenta o título inédito, enquanto os xeneizes buscam igualar o rival Independiente, que tem sete títulos da competição continental.

De acordo com o planejamento da prefeitura, os tricolores que não conseguiram adquirir os ingressos, poderão acompanhar a final através de um telão na Cinelândia. Além disso, a torcida do Boca terá um espaço no Sambódromo para ficar de olho na decisão, que promete fortes emoções no Rio de Janeiro.

