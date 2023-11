Se for processado pela CBF, Felipe Neto vai expor corrupção da entidade

O influenciador alvinegro Felipe Neto rebateu a CBF nesta quinta-feira (2), que ameaçou processá-lo. Afinal, caso responda algum processo, ele avisou – com publicação numa rede social – que vai dedicar todo o seu tempo para divulgar os casos de corrupção da entidade.

“Se o processo da CBF vier, dedicarei tds as minhas redes pra expor tds os casos de corrupção da entidade. Vai ter muita história pra contar. Acham q tenho medo de processo criminal? Fui acusado de coisas mto piores por gente mto mais poderosa. CBF sempre foi uma entidade corrupta. Ninguém vai me impedir de afirmar isso”, registrou ele.

A CBF, entretanto, decidiu processar Felipe Neto na área criminal por ter sido acusada de corrupção após a derrota do time alvinegro por 4 a 3, de virada, para o Palmeiras, no Nilton Santos. A entidade, assim, também processará John Textor, dono da SAF do Botafogo por acusações similares.

Logo após a partida, afinal, Felipe Neto publicou um ataque à CBF.

“O que o Brasil está presenciando vai ficar nos livros de História. Não é à toa que a CBF está fadada ao seu fim. Uma entidade corrupta. Árbitros safados e mal intencionados. Todo mundo viu hoje. Não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara”, escreveu.

CBF divulga nora rebatendo Felipe Neto e Textor

Nesta quinta-feira, porém, a CBF divulgou nota dizendo que o presidente Ednaldo Rodrigues será ratificado como membro permanente do conselho da Fifa. No texto, entretanto, a entidade disse que há dois anos está afastada dos casos de corrupção que marcaram antigos mandatos.

Assim, após as afirmações, a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) se pronunciou e repudiou tais acusações. Afinal, além disso, garantiu que entrará com nota de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o norte-americano.

