Vasco vence o Cuiabá, segue no Z4, mas respira um pouco no Brasileirão

Três pontos no sufoco. O Vasco visitou o Cuiabá nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e o Cruz-Maltino venceu o Dourado por 2 a 0, na Arena Pantanal, para respirar um pouco na competição. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Pec e Orellano. O time do Mato Grosso reclamou muito do gol que abriu o placar.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 34 pontos, na 17ª colocação, mas ainda segue na zona de rebaixamento. O time carioca está a três pontos do primeiro time fora do Z4. O Cuiabá, por sua vez, está no meio da tabela, com 40 pontos.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos na Arena Pantanal foram de dar sono aos torcedores que acompanharam a partida. Jogando em casa, o Cuiabá até tentou ensaiar uma pressão no começo do duelo, mas não teve muito êxito. O Vasco, por sua vez, tinha dificuldades para sair jogando e não conseguia propor o jogo. Outro ponto que dificultou o andamento da partida na etapa inicial foi o calor intenso na capital mato-grossense, que beirava os 40 graus. O árbitro Ramon Abatti Abel promoveu a chamada parada médica para que os atletas pudessem se reidratar por conta do clima.

Segundo tempo

A etapa final começou com o Cuiabá dando sufoco para o Vasco, e o time da casa chegou até a colocar uma bola na trave de Léo Jardim. O Dourado se lançou ao ataque em busca da vitória, mas não conseguiu converter as chances. Por outro lado, em uma das raras oportunidades de gol do lado vascaíno, o time de Ramón Díaz botou a bola dentro da casinha. Aos 11, Zé Gabriel lançou para Paulo Henrique, que ajeitou para Praxedes, que chutou na direção do gol. Sebastián desviou, em posição duvidosa, e a bola foi na trave. No rebote, Pec balançou as redes. No fim, o Cuiabá tentou ensaiar nova pressão, mas não conseguiu marcar. Nos acréscimos. em boa jogada individual em contra-ataque, Orellano deu números finais à partida. Foi o primeiro gol do argentino pelo clube.

Posição legal?

O gol do Vasco gerou muita reclamação pela posição de Sebastián Ferreira antes da conclusão de Gabriel Pec. O argentino completou finalização de Praxedes, mas em posição ajustada em relação a Pitta, último defensor em condição de disputa. O VAR analisou o lance e validou o gol. A análise, porém, foi em câmera duvidosa, enquanto a câmera invertida não foi utilizada.

E agora?

Cuiabá e Vasco voltam a campo pelo Brasileirão 2023 na 32ª rodada, que começa no fim de semana. As duas equipes, porém, só jogam na segunda-feira, no encerramento da rodada. O Dourado encara o Santos, fora de casa, enquanto Cruz-Maltino tem clássico com o Botafogo, em casa.

CUIABÁ 0 x 2 VASCO

Campeonato Brasileiro 2023 – 31ª rodada

Data: 02/11/2023, às 17h (de Brasília; 17h de MT)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Público: 27.604 torcedores

Renda: R$ 950.940,00

CUIABÁ: João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK, 35’/2ºT); Raniele (Ronald Lopes, 35’/2ºT), Denilson (Filipe Augusto, 18’/2ºT) e Lucas Mineiro (Fernando Sobral, 33’/1ºT); Clayson, Deyverson e Isidro Pitta (Wellington Silva, 19’/2ºT). Técnico: António Oliveira

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Léo, 23’/2ºT), Medel, Maicon e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho (Orellano, 37’/2ºT); Gabriel Pec (Puma Rodríguez, 37’/2ºT), Sebastián Ferreira (Alex Teixeira, 17’/2ºT) e Erick Marcus (Payet, 17’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

Gols: Gabriel Pec, 11’/2ºT (0-1) e Orellano, 53’/2ºT (0-2)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Raniele e Matheus Alexandre (CUI); Paulo Henrique (VAS)

Cartão Vermelho: –

