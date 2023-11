Artilheiro do Vasco no ano, Gabriel Pec celebra vitória e cita dificuldade com calor

O Vasco venceu o Cuiabá fora de casa, pelo Brasileirão, e respirou um pouco na tabela. Apesar de estar ainda na zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino conquistou três pontos importantes para seguir lutando para não cair para a Série B. Autor do gol que abriu o placar, Gabriel Pec celebrou o resultado e admitiu dificuldade com a temperatura na capital mato-grossense.

“Agradecer a Deus e aos meus familiares, à minha noiva, que sempre estão do meu lado. Infelizmente lá (contra o Goiás) a gente sofreu o empate no finalzinho, ficou com sabor de derrota, mas a gente não deixou abalar. Viemos para cá, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, até por conta do calor aqui, mas graças a Deus a gente saiu vitorioso. Estou muito feliz de poder ajudar com mais um gol”, disse o atacante após a partida ao “Premiere”.

Com o gol marcado, Gabriel Pec chegou a 13 na temporada 2023 pelo Vasco. Ele é o artilheiro do clube carioca no ano. No Campeonato Brasileirão, são sete gols para o camisa 11.

No lance do gol, o atacante mostrou oportunismo e faro de gol com o bom posicionamento para aproveitar o rebote. Pec afirmou que a comissão técnica vascaína cobra bastante que o atleta esteja sempre dentro da área para aproveitar as oportunidades.

“O professor Ramón e o Emiliano (auxiliar) sempre cobram muito para que eu esteja dentro da área. E hoje graças a Deus eu pude estar ali, a bola sobrou para mim e eu pude fazer o gol”, finalizou.

