Sporting estreia na Taça da Liga com direito a hat-trick de Gyokeres

Com direito a hat-trick de Gyokeres, o Sporting estreou na Taça da Liga de Portugal com o pé direito. Nesta quinta-feira (2), o Leão venceu o Farense por 4 a 2, no estádio Alvalade, em Lisboa, e somou os primeiros três pontos no Grupo C da competição. Além dos três gols de Gyokeres, Nuno Santos completou o placar da vitória. Pelo lado dos visitantes, Mattheus Oliveira e Vitor Golçalves balançaram a rede.

Dessa maneira, o triunfo colocou o Sporting na liderança do Grupo C, com os mesmos três pontos do vice-líder Farense. No entanto, o triunfo por 4 a 2 deixou o Leão em vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols) e o clube de Lisboa assumiu o topo da chave, com uma partida a menos. Ou seja, a classificação para a fase mata-mata está encaminhada.

Por outro lado, em caso de vitória do Farense, a equipe de Algarve seguia para as meias-finais da competição, mas os leões não se deixaram surpreender e assumem agora a liderança do Grupo C.

No primeiro tempo, o Sporting dominou o completamente o jogo, e marcou dois gols com Gyokeres e Nuno Santos. Por outro lado, o Farense não conseguiu ameaçar os donos da casa. Na segunda metade, o Farense diminuiu o placar, mas o Sporting respondeu com dois gols, incluindo um hat-trick de Gyokeres. Por fim, o Farense marcou mais um, mas o placar de 4 a 2 permaneceu até o apito final.

