Fluminense divulga orientações para assistir à final da Libertadores na Cinelândia

O Fluminense divulgou, nesta quinta-feira (2), as informações para os torcedores que quiserem acompanhar a final da Copa Libertadores na Cinelândia. Por lá, montarão um telão para os tricolores acompanharem a decisão diante do Boca Juniors, dia 4, às 17h (de Brasília), no Maracanã. Do outro lado, os argentinos terão um espaço reservado no Sambódromo e muitos deles já chegaram e recepcionaram o elenco xeneize, de Cavani e cia.

O clube informou que irão instalar um telão em praça pública, sem a cobrança de ingresso. Todavia, haverá bloqueios nas ruas do entorno e revista para acesso à praça. A Prefeitura do Rio de Janeiro irá fechar as ruas a partir das 11h, mesmo horário em que irão interromper o serviço do VLT dentro do perímetro de interdição.

Além disso, o Tricolor reiterou que os torcedores que optarem ir de metrô deverão desembarcar na estação Cinelândia e utilizar as saídas D e E. A prefeitura do Rio de Janeiro fechará is acessos A, B, C e F às 11h.

+ Leia mais: Torcedores de Boca Juniors e Fluminense brigam em Copacabana

No Maracanã, Fluminense e Boca Juniors medem forças neste sábado (4), às 17h (de Brasília), pela final da Copa Libertadores. O Tricolor tenta o título inédito, enquanto os xeneizes buscam igualar o rival Independiente, que tem sete títulos da competição continental.

Informações sobre o evento

– A Prefeitura irá fechar o perímetro às 11h, assim como o funcionamento do VLT no local;

– A Polícia Militar realizará bloqueios com revista;

– O acesso do público será feito pela Rua Araújo Porto Alegre;

– Os postos médicos serão instalados na Rua Pedro Lessa e na Rua Treze de Maio;

– Os banheiros químicos ficarão localizados na Praça Floriano;

– Apenas vendedores ambulantes autorizados pela prefeitura terão acesso ao local.

Outros detalhes da prefeitura

Nesse mesmo dia, a banda Red Hot Chili Peppers fará um show no Nilton Santos, enquanto Roberto Carlos cantará para três mil pessoas no Jockey Club Brasileiro. Além disso, no domingo (5), terá a aplicação da prova do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesse sentido, a Prefeitura seguirá o exemplo do modelo adotado na Copa do Mundo de 2014, com várias vias interditadas no entorno do estádio e bairros próximos. A recomendação é não utilizar veículos particulares e priorizar o transporte público. Nas ruas, mais de 670 agentes municipais irão participar da operação especial, que teve início na terça-feira (31) com a chegada dos torcedores do Boca Juniors e o desembarque do time argentino na quarta (1).

A Prefeitura espera cerca de 70 mil torcedores no Maracanã, contudo o número de argentinos pode ultrapassar 100 mil. O Centro de Operações Rio (COR) irá monitorar o entorno do estádio com 70 câmeras e um drone. A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal disponibilizarão um efetivo com mais de 350 agentes, com ordenamento urbano, fiscalização ao comércio ambulante, fluidez no trânsito e a fiscalização de estacionamento irregular nas imediações do estádio do Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.