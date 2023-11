Bragantino vence o Goiás e encosta em Botafogo e Palmeiras

Na noite desta quinta-feira (2), o Bragantino derrotou o Goiás fora de casa, por 2 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão. O resultado fez, assim, o time de Bragança Paulista pular para a terceira posição na tabela, com 55 pontos. Dessa forma, o Touro encostou no Palmeiras (56) e no Botafogo (59), líderes da competição. Mas o Bragantino tem um jogo a menos que o Verdão e a mesma quantidade de partidas que o Alvinegro.

Primeiro tempo

Embora jogando em casa, o Goiás levou uma pressão do Bragantino nos primeiros minutos. Uma cabeçada de Léo Ortiz quase virou gol l, mas Tadeu fez boa defesa. Aos poucos, a equipe da casa começou a igualar as ações e também levou perigo em algumas finalizações. Uma delas foi a de Guilherme Marques, que chutou cruzado para boa defesa de Cleiton. Mas o Braga logo voltou a dominar o jogo. Thiago Borbas e Mosquera passaram perto de abrir o placar, mas foi mesmo Borbas a conseguir isso, aos 45 minutos, num chute rasteiro. Posteriormente, Allano quase empatou para o Goiás, errando por pouco.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo se manteve equilibrado e com boas chances de parte a parte. Os dois goleiros trabalharam, com ataques perigosos tanto do Goiás quanto do Bragantino. Mas a melhor chance foi do Verdão, com Guilherme Marques chutando na trave e quase empatando. Matheus Babi também teve duas oportunidades perdidas, mas o gol da vitória saiu mesmo para o lado do Bragantino. Aos 45, após contra-ataque, Tallison ficou no mano a mano e tocou para fazer 2 a 0, definindo assim o marcador.

GOIÁS 0x2 BRAGANTINO

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 02/11/2023, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Vinícius, Matheus Babi e Allano. Técnico: Armando Evangelista.

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Eduardo Sasha; Helinho , Borbas e Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Kléber Lucio Gil (SC) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Lucas Halter, Hugo, Palacios (GOI); Jadsom, Cleiton, Sorriso (RBB)

Gols: Borbas, 45’/1°T (0-1); Talisson, 45’/2°T (0-2)

