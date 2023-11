PSG x Montpellier: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Francês. Nesta sexta-feira (3), o PSG recebe o Montpellier, às 17h, na partida de abertura da 11ª rodada da Ligue 1. Atual campeão, o clube de Paris pode dormir na liderança em caso de vitória diante de seus torcedores. Dessa forma, o duelo no Parque dos Príncipes terá transmissão ao vivo no streaming da Star+.

Como chega o PSG?

Após um começo de temporada irregular, o PSG reencontrou o caminho das vitórias e está em uma sequência de cinco jogos sem derrotas na Ligue 1. Dessa maneira, o clube de Paris aparece na segunda posição, com 21 pontos, e pode dormir na liderança em caso de triunfo nesta sexta-feira. No momento, a diferença para o líder Nice é de apenas um ponto.

Além disso, para a partida contra o Montpellier, o técnico Luis Enrique poderá contar com quase todos seus jogadores à disposição. No entanto, é possível que alguns jogadores sejam poupados, de olho na partida contra o Milan, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions, que será disputada na próxima terça-feira (7), no San Siro.

Como chega o Montpellier?

O Montepllier faz uma campanha de meio de tabela nesta edição do Campeonato Francês. A equipe aparece na 11ª posição, com 11 pontos conquistados nas nove primeiras rodadas. Porém, a equipe vem de uma boa vitória sobre o Toulouse, por 3 a 0, e chega embalada para o duelo em Paris.

Mas, o técnico franco-armênio Michel Der Zakarian ainda não pode contar com o ponta-direita Arnaud Nordin, que está lesionado e aparece como único desfalque do time.

PSG x Montpellier

11ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 03/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Fabián Ruiz, Zaire-Emery e Vitinha; Mbappé, Kolo Muani e Dembelé. Técnico: Luis Enrique.

Montpellier: Lecomte; Sacko, Kouyate, Esteve e Sylla; Chotard, Ferri e Savanier; Al Tamari, Fayad e Adams. Técnico: Michel Der Zakarian.

Onde assistir: Star+

