Flamengo terá desfalques importantes, porém dois retornos contra o Fortaleza

Depois de duas vitórias sob o comando de Tite, o Flamengo emendou duas derrotas consecutivas e deixou o G4 do Brasileirão. Na coletiva, o treinador assumiu que também tem responsabilidade pelo momento e que busca estabilidade neste início de trabalho. Para o duelo diante do Fortaleza, domingo (5), às 16h, no Castelão, o treinador não poderá contar com dois nomes da equipe titular, porém terá dois retornos.

Expulsos diante do Santos, Gerson e Bruno Henrique estão fora de combate e terão que assistir ao duelo contra o Leão do Pici de longe. O camisa 27, aliás, também não atuará diante do Palmeiras, no próximo dia 8, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Isso porque recebeu o terceiro cartão amarelo após falta em Soteldo, e logo em seguida foi expulso por reclamação – duas punições na partida.

Do mesmo modo, o comandante não terá à disposição David Luiz e Allan, ambos lesionados. O primeiro teve uma entorse no tornozelo direito, entretanto não teve fratura, enquanto o segundo teve uma fáscia plantar do pé esquerdo e só deve voltar aos campos em 2024.

Por outro lado, Erick Pulgar, um dos grandes destaques da temporada, e Everton Ribeiro voltam de suspensão. Dessa forma, ambos estarão à disposição do treinador gaúcho no próximo domingo (5).

