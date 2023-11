Ramón Diaz reforça confiança do Vasco para escapar da queda

Embora a vitória desta quinta-feira (2), em cima do Cuiabá, não tenha tirado o Vasco da zona de rebaixamento, o resultado dá um ânimo a mais para o Cruzmaltino. A equipe chegou a 34 pontos no Brasileirão e, mesmo na 17ª posição, fica novamente apenas três pontos de deixar a área da degola.

De acordo com o técnico Ramón Diaz, o triunfo do Vasco em Cuiabá provou que a equipe está focada na luta para não cair para a Série B. Ele lembrou a grande pressão que havia sobre o Vasco nesta partida, mas que os jogadores manejaram bem a situação. Ademais, pontuou que este resultado motivará o elenco até o fim do Brasileirão. E voltou a ser taxativo ao garantir que seus jogadores lutarão ao máximo para escapar.

“Era um dia muito especial para nós, pois sabíamos dos resultados de Santos, Bahia e equipes que jogaram antes e ganharam. Tivemos uma pressão extra, mas estou muito feliz pelos jogadores, que estão fazendo um esforço enorme, tendo uma personalidade incrível para sair dessa situação difícil. Seguimos lutando e vamos assim até o final. Essa vitória vai dar confiança até nosso último jogo. Vai ser difícil para todos os adversários que nos enfrentarem, pois vamos dar a vida”, garante Ramón Diaz.

É com este espírito de luta que o Vasco passa, agora, a se preocupar com o Botafogo. O líder do Brasileirão é o próximo adversário da equipe, na próxima segunda-feira, às 19h, em São Januário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.