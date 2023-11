Las Palmas x Atlético de Madrid: escalações e onde assistir

O Campeonato Espanhol está de volta. Nesta sexta-feira (3), o Atlético de Madrid visita o Las Palmas, às 17h, na partida de abertura da 12ª rodada da LaLiga. Os Colchoneros podem dormir na liderança em caso de vitória fora de casa. Dessa maneira, o duelo no Estádio Gran Canaria terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Las Palmas?

O modesto Las Palmas faz um início surpreendente no Campeonato Espanhol e aparece na 10ª posição, com 14 pontos. O clube vem de uma vitória fora de casa por 2 a 1, contra o Almería e chega embalado para arrancar pontos do Atlético de Madrid em seus domínios. Ao mesmo tempo, o Las Palmas venceu três dos últimos quatro jogos disputados na LaLiga.

No entanto, o técnico Francisco García Pimiento terá alguns desfalques para o jogo desta sexta-feira. Sandro Ramirez e Fabio Gonzalez, lesionados, aparecem como desfalques.

Como chega o Atlético de Madrid?

Por outro lado, o Atlético de Madrid terá a oportunidade de dormir na liderança do Campeonato Espanhol em caso de vitória fora de casa. Assim como os donos da casa, os Colchoneros vivem um grande momento na liga nacional e vão em busca do sétimo triunfo consecutivo na competição.

Dessa maneira, a boa sequência recente do clube garantiu a terceira posição na tabela, com 25 pontos, sendo três a menos que o líder Real Madrid e o vice-líder Girona. Ou seja, uma vitória nesta sexta-feira iguala a pontuação de seus concorrentes ao título, mas o time comandado pelo técnico Diego Simeone leva vantagem no critério de desempate (confronto direto).

Porém, o Atlético de Madrid terá alguns desfalques em sua escalação. Samuel Lino, Memphis Depay, Thomas Lemar e Vitolo, lesionados, estão fora de combate.

Las Palmas x Atlético de Madrid

12ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 03/11/2023, às 17h (de Brasília)

Las Palmas: Álvaro Vallés; Álex Suárez, Màrmol, Saúl Coco e Sergi Cardona; Park, Kirian Rodríguez, Javi Muño, El Haddadi e Perrone; Marc Cardona. Técnico: Francisco García Pimiento.

Atlético de Madrid: Oblak; Witsel, Hermoso e Savic; Molina, Koke, Saúl Níguez, De Paul e Riquelme; Griezmann e Morata. Técnico: Diego Simeone.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

