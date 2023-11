Bundesliga tem rodada agitada com direito a clássico no final de semana

A 10ª rodada do Campeonato Alemão começa a ser disputada nesta sexta-feira (3), com somente a partida entre Darmstradt e Bochum, às 16h30, no Stadion am Böllenfalltor. O duelo movimenta a parte de baixo da tabela e é um confronto direto para escapar da zona de rebaixamento da Bundesliga.

Além disso, a 10ª rodada da Bundelisga nos reserva uma das maiores rivalidades do país. Assim, no próximo sábado (4), Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentam às 14h30, no Signal Iduna Park, em duelo que pode valer a liderança do Campeonato Alemão. Isto porque, os Bávaros aparecem na segunda posição, com 23 pontos, sendo dois a menos que o líder Leverkusen.

Por outro lado, o time a ser batido, que possui a melhor campanha da Bundesliga, também entra em campo no sábado. Dessa forma, o Leverkusen visita o Hoffenheim, às 11h30, em outro duelo de tradicionais clubes do futebol alemão. Dessa maneira, uma vitória fora de casa mantém a liderança isolada para o time comandado pelo técnico Xabi Alonso.

Por fim, o Borussia Dortmund é o atual quarto colocado, com os mesmos 21 pontos do Stuttgart, em terceiro, e pode entrar de vez na briga pelo título em caso de vitória contra o Bayern de Munique. Além disso, o clube de Dortmund poderá contar com a força da tradicional ‘muralha amarela’ para buscar a vitória contra o grande rival

Jogos da 10ª rodada da Bundesliga

Sexta-feira (3/11):

Darmstradt x Bochum – 16h30

Sábado (4/11):

Union Berlin x Eintracht – 11h30

Freiburg x Monchengladbach – 11h30

Hoffenheim x Leverkusen – 11h30

Mainz 05 x RB Leipzig – 11h30

Colônia x Augsburg – 11h30

Borussia Dortmund x Bayern de Munique – 14h30

Domingo (5/11):

Wolfsburg x Werder Bremen – 11h30

Heidenheim x Stuttgart – 13h30

