Luciano sai do banco, marca no fim, e São Paulo vence o Cruzeiro

Foi com emoção, mas o São Paulo venceu. Nesta quinta-feira, no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor paulista recebeu o Cruzeiro e venceu por 1 a 0, no Morumbi. O gol da partida foi marcado por Luciano, que saiu do banco de reservas, já na reta final da partida.

C0m o resultado, o São Paulo chega aos 42 pontos e agora está na 10ª colocação do Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, que tem situação delicada, segue com 37 pontos, 16ª posição, uma acima do Z4.

Primeiro tempo

O Cruzeiro foi quem tomou a iniciativa na partida, mesmo jogando fora de casa, e chegou a assustar o São Paulo no começo da partida. Machado, em chute de fora da área que Castán desviou, e depois Arthur Gomes levaram perigo ao gol de Rafael. O Tricolor, porém, foi aos poucos se encontrando na partida e também criou oportunidades, primeiro com Rato e depois com James, que aproveitou rebote de finalização de David, mas parou em grande defesa de Rafael Cabral. O time de Dorival Jr até balançou as redes, aos 36 minutos, com Alisson, mas o VAR pegou impedimento depois de três minutos de análise.

Segundo tempo

A etapa final foi de amplo domínio do Cruzeiro, que criou muitas oportunidades, mas acabou não conseguindo balançar as redes são-paulina. O time de Zé Ricardo criou desde o começo e chegou até a colocar uma bola no travessão com Rafael Elias. A máxima do futebol, porém, diz que a bola pune. E puniu. Dorival Jr mexeu no time, e as alterações deram certo. Aos 38, Alisson cruzou da esquerda, e Luciano, que saiu do banco, apareceu sozinho no meio da área. O camisa 10 mandou de cabeça, deslocando de Rafael Cabral, e acertou o cantinho para fazer o gol da vitória do Tricolor.

E agora?

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, contra o Internacional, mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Mineirão. O São Paulo, por sua vez, não joga neste fim de semana, uma vez que seu adversário na próxima rodada seria o Fluminense, que disputa a final da Libertadores no sábado. O confronto entre as equipes será apenas no fim do mês, e o Tricolor volta a campo na quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, no Morumbi.

SÃO PAULO x CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro 2023 – 31ª rodada

Data: 02/11/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Público: 50.570 torcedores

Renda: R$ 3.115.984,00

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Michel Araújo, 11’/2ºT), Wellington Rato (Juan, 35’/2ºT), James Rodríguez (Luciano, 11’/2ºT) e Alisson (Diego Costa, 45’/2ºT); David (Erison, 11’/2ºT). Técnico: Dorival Jr

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William (Palacios, 33’/2ºT), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Machado (Robert, 42’/2ºT) e Lucas Silva (Wesley, 33’/2ºT); Matheus Pereira (Mateus Vital, 33’/2ºT), Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Rafael Elias, 25’/2ºT). Técnico: Zé Ricardo

Gols: Luciano, 38’/2ºT (1-0)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartão Amarelo: Lucas Beraldo (SAO); William e Rafael Elias (CRU)

Cartão Vermelho: Anderson (expulso no banco) (CRU)

