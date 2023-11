Brasileiros decidem em classificação histórica do Frosinone na Copa da Itália

O Frosinone conseguiu chegar às oitavas de final da Copa da Itália pela primeira vez em sua história, com ajuda de dois brasileiros. Kaio Jorge deu assistência e Reinier marcou o gol na prorrogação, garantindo a vitória por 2 a 1 sobre o Torino, em Turim. Dessa maneira, o clube avançou na competição e terá o Napoli como próximo adversário.

Os brasileiros começaram no banco e o alemão Arijon Ibrahimovic marcou o primeiro gol para o Frosinone aos cinco minutos. O Torino empatou com David Zilma na primeira etapa, e o placar permaneceu igual até o final do tempo regulamentar.

Reinier entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo, enquanto Kaio Jorge foi chamado no início da prorrogação. Dessa maneira, aos oito minutos da primeira etapa extra, a dupla brasileira brilhou e Reinier fez o gol após uma boa jogada de Kaio Jorge.

Além disso, este foi o segundo gol de Reinier em quatro jogos pelo Frosinone. Ambos estão emprestados por seus clubes de origem: Reinier pelo Real Madrid e Kaio Jorge pela Juventus.

Bundesliga tem rodada agitada com direito a clássico no final de semana

Assim, nas oitavas de final, o Frosinone enfrentará o Napoli. Porém, as equipes vão se enfrentar apenas no próximo dia 19 de dezembro, no Estádio Diego Armando Maradona, às 17h.

Por fim, no Campeonato Italiano, o Frosinone está atualmente em 12º lugar e volta a campo na próxima segunda-feira (6), quando enfrenta o Empoli.

Veja os confrontos das oitavas de final da Copa da Itália:

Terça-feira (05/12/2023):

Lazio x Genoa – 17h

Fiorentina x Parma – 17h

Terça-feira (19/12/2023):

Napoli x Frosinone

Quarta-feira (20/12/2023):

Inter de Milão x Bologna – 17h

Terça-feira (02/01/2024):

Juventus x Salernitana – horário a confirmar

Atalanta x Sassuolo – horário a confirmar

Roma x Cremonese – horário a confirmar

Milan x Cagliari – 17h

