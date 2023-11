Neymar, operado com sucesso: ‘Agora, é foco na recuperação’

Submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (2), em seu joelho esquerdo, o atacante Neymar fez uma postagem em suas redes sociais após o procedimento. Ele demonstrou o alívio pela operação ter sido um sucesso e disse estar confiante na recuperação que poderá levar até oito meses. O procedimento ocorreu em um hospital de Belo Horizonte.

“Deu tudo certo. Agora, é foco na recuperação”, escreveu Neymar, na rede social Instagram. O jogador de 31 anos precisou passar pela cirurgia após sofrer um rompimento no ligamento cruzado anterior, além do menisco do joelho esquerdo. Ele se machucou na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Anteriormente, Neymar já tinha postado uma foto dos filhos, esperando que a cirurgia corresse bem. O atacante do Al-Hilal tem um prazo estimado de recuperação de até oito meses, mas a comissão técnica da Seleção acredita que ele estará disponível para a Copa América, em julho de 2024. Neymar deve ter alta do hospital neste sábado para dar início à recuperação.

