Rafinha diz que São Paulo ‘soube sofrer’ e elogia Cruzeiro

O São Paulo voltou a vencer no Brasileirão, e o capitão Rafinha falou após a partida. Nesta quinta-feira, no Morumbi, o Tricolor bateu o Cruzeiro por 1 a 0, mas o camisa 13 fez questão de elogiar o adversário, que dificultou o confronto.

“Vou falar a verdade, sou sincero. A gente tem que ser realista, o Cruzeiro está jogando muito, tem que dar parabéns. Ganhamos de uma grande equipe, melhor equipe que enfrentamos até aqui no segundo turno, minha opinião. Está encaixado, jogando bem. Sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe grande, buscando os pontos. Com o futebol que apresentaram hoje vão conseguir as vitórias. São Paulo é isso aí. Nossa equipe soube sofrer, concentramos até o fim, o Luciano é craque e fez o gol”, disse Rafinha ao “Premiere”.

Já classificado para a Copa Libertadores 2024, o São Paulo não tem muitas aspirações na tabela. Segundo Rafinha, contudo, o time do Morumbi não pode ficar na parte de baixo da classificação.

“Planejamento é o Bragantino semana que vem. Temos que entrar com faca nos dentes para ganhar. Tem muito jogo ainda para este ano, a equipe do São Paulo não pode estar nesta posição na tabela, nosso grupo é forte, bem treinado, se Deus quiser vamos conseguir as vitórias para conseguir uma colocação melhor na tabela”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.