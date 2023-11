Mesmo com derrota, Rafael Cabral exalta atuação do Cruzeiro

O Cruzeiro perdeu para o São Paulo nesta quinta-feira (2), no Morumbi, por 1 a 0 estacionando assim nos 37 pontos na classificação do Brasileirão. Mesmo assim, o goleiro Rafael Cabral procurou exaltar a performance da equipe celeste. De acordo com ele, o time se portou bem e buscou a ofensividade para tentar ganhar fora de casa.

Ademais, Rafael viu um Cruzeiro corajoso em campo e um jogo equilibrado diante dos são-paulinos. Segundo o goleiro, a atuação mostrou que os mineiros podem ter melhor sorte no jogo de domingo, contra o Internacional. Aliás, o camisa 1 pediu que a torcida lote o Mineirão para apoiar o time, ainda ameaçado de rebaixamento.

“Eu acho que fizemos uma grande partida, assim como eles (São Paulo) também. Para quem assistiu, foi um jogo agradável. Somos uma equipe jovem que tenta e vai para cima, mas o que mais queremos é que nossa torcida se sinta representada em campo. Jogamos jogo a jogo, não dependemos de ninguém e daremos a vida para sair dessa situação. O torcedor sabe e pode esperar. Agora, no domingo, vamos lotar o Mineirão e tentar vencer”

O Cruzeiro está em 16º lugar, com três pontos a mais que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. A equipe, entretanto, tem um jogo a mais que o Cruzmaltino. O jogo contra o Inter, no domingo, é às 16h.

