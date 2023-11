Dorival reforça status de Luciano no São Paulo: ‘Para mim, é titular’

Quando Luciano não apareceu entre os titulares do São Paulo para o jogo desta quinta-feira (2), contra o Cruzeiro, muitos torcedores torceram o nariz para a escolha do técnico Dorival Júnior. De fato, a equipe só conseguiu vencer após a entrada do camisa 10, já no segundo tempo. E o meia-atacante, aliás, não comemorou com muito entusiasmo, o que deu a entender que ficou insatisfeito por começar o jogo no banco. Mas o próprio treinador tratou de prestigiar o jogador.

Após a partida, em entrevista coletiva, Dorival afirmou que vê Luciano como titular, embora o tenha tirado do onze inicial para este jogo. Ele reforçou, entretanto, a importância do jogador, explicando que não é impossível que ele e James Rodriguez possam começar juntos como titulares na equipe. O colombiano foi a escolha do técnico para esta quinta-feira, no Morumbi.

“Aí, eu te pergunto: quem é titular absoluto? Nós entramos com uma equipe no domingo, o Luciano era titular e jogou quase toda a partida. Na de hoje, entramos com o James. São jogadores com a mesma função, mas podem jogar juntos? Podem, em algum momento, como já jogaram. Ele (Luciano) é um jogador importante para a gente, sabe disso e de tudo o que realizou. Para mim, ele é titular da equipe. Eu não preciso que o jogador inicie uma partida para ser considerado titular”, disse, prosseguindo:

“O Luciano tem sido profissional em todos os aspectos, não posso reclamar de nada. Foi muito importante nas copas, decisivo em vários momentos. Se atua um pouco mais ou menos, não importa, pois depende da montagem que eu faço para determinado adversário. Ele entende o que eu penso e o que eu vejo”.

