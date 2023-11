Milagre do título passa por três palavras de ordem: Fora, Lucio Flavio!

O torcedor do Botafogo teve todo o direito de imaginar a cena de Lucio Flavio, outrora interino, consagrado ao fim do Campeonato Brasileiro. Afinal, o fã viveu sua ilusão e se animou com as duas vitórias do substituto do inepto Bruno Lage. Porém, a realidade logo se impôs. Nas três partidas seguintes, o dublê de treinador mostrou toda sua incapacidade para conduzir o líder do torneio. Vê-lo campeão, portanto, fere as leis naturais do esporte bretão.

Interino, Lucinho comandou o Botafogo, pela primeira vez, em 2021: em quatro jogos, perdeu três e ganhou um. Aproveitamento de 25%. Para a infelicidade da torcida do Botafogo, o Passageiro do Agonia retornou em 2022 para fazer a ponte entre Enderson Moreira e Luís Castro. Desta vez, em 13 encontros, somou cinco vitórias, um empate e sete derrotas, números que correspondem a 41% dos pontos no possante Campeonato Carioca.

Lucinho sempre na cena do crime

Na saída de Castro, em junho, Lucio Flavio estava de prontidão para assumir o time no clássico contra o Vasco quando a SAF teve uma ótima solução rápida e criativa: tirar Cláudio Caçapa do Lyon para impedir o pior enquanto Bruno Lage não assinava o contrato. Deu certo. Quatro jogos, quatro vitórias, com o ex-meia dando sua colaboração como auxiliar. Mas o importante era não colocá-lo como treinador, movimento providencial da diretoria.

Elogiado por sua participação como coadjuvante no Botafogo, Lucio Flavio voltou à cena do crime quando os jogadores exigiram a cabeça de Lage e pediram a promoção do interino. Os atletas alegaram falta de compatibilidade com o português. No entanto, os mesmos bonecos se superaram e, depois de abrir dois dígitos na liderança, estão prestes a perder o título brasileiro mais acessível de todos os tempos. Esta é uma tendência que deve ser confirmada nas próximas rodadas.

Clique aqui e veja por que o dublê de treinador não tem condições de comandar o líder do Brasileirão.

Tricampeonato? Só sem Lucio Flavio

A Matemática ainda aponta o Botafogo com a maior chance de campeão. É claro que esta ciência ignora outros componentes importantes, como desempenho, resultado, momento atual e fatores psicológicos. Mas a possibilidade de um milagre existe e passa pela saída de Lucio Flavio. É condição sine qua non. O elenco teve a sua chance de provar o contrário. Falhou miseravelmente, está implodindo o tricampeonato e precisa ser cobrado. Certamente, não é o fantoche do plantel que tomará à frente nesta questão. Que a direção da SAF, ao menos, tenha este cenário em mente.

Ao Botafogo bastava um treinador e uma campanha medíocre para ser campeão. Não precisava ser top e das primeiras prateleiras. Mas que fosse um treinador. Não um dublê. O Alvinegro conseguiu piorar o que era ruim. Parabéns aos envolvidos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.