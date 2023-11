Ex-goleiro do Fluminense vê Fábio superior a Romero em eventual disputa de pênaltis na final da Libertadores

O Boca Juniors está confiante de que pode vencer o Fluminense em uma eventual disputa de pênaltis no Maracanã, no próximo sábado, 4. Nesta edição da Liberta, o gigante argentino não venceu nenhum jogo no mata-mata, mas eliminou, nos pênaltis, Nacional (URU), Racing e Palmeiras para chegar à decisão. Os Xeneizes se garantem no ótimo desempenho de Romero, que já defendeu seis penalidades, sendo duas em cada fase. Porém, apesar da confiança dos argentinos, Ricardo Berna, multicampeão pelo Tricolor, rechaça de maneira enfática a ideia de que o camisa 1 do Boca tenha vantagem sobre Fábio nos pênaltis.

“Jamais! Fábio é um grande goleiro e merecedor. Tem uma grande carreira. Torço muito por ele. Acredito, que, se for necessária a disputa de pênaltis, ele pode ajudar muito o Fluminense a conquistar esse título”, disse Berna em entrevista ao “Jogada 10”.

Ricardo Berna hoje é treinador e vive com a família nos Estados Unidos. Ele conquistou títulos importantes pelo Fluminense, como os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, além da Copa do Brasil de 2007. Apesar da distância, ele estará na torcida pelo Tricolor e arrisca um palpite para a decisão

“Rapaz, um a zero para o Fluzão é goleada, viu? (Risos). Estou num processo de imigração e não posso viajar para o Brasil neste momento para acompanhar ao jogo no Maracanã, mas vou acompanhar pela TV e participar de transmissões”, contou Berna.

Berna espera jogo tenso e fala da importância do emocional para o Fluminense na decisão

“Vai ser um grande jogo. Jogar contra time argentino é sempre complicado, é um adversário cascudo, tem a catimba. Tem que ter paciência porque é um jogo tenso e muito difícil. Fred estará lá… Tem pessoas para dar aquela palavra importante sobre o emocional antes da partida, para que os nervos não fiquem à flor da pele, atrapalhando o time. Diniz é um grande treinador. É merecedor de uma grande conquista como essa”, comentou.

Boca Juniors já foi campeão da Libertadores três vezes nos pênaltis

A confiança do Boca Juniors com pênaltis se explica também pela história. Segundo maior vencedor da Libertadores, com seis títulos, o gigante argentino venceu três desses torneios em disputas da marca da cal (1977, contra o Cruzeiro; 2000, sobre o Palmeiras; e 2001, diante do Cruz Azul, do México). Trata-se do time que mais vezes venceu a Liberta dessa forma.

