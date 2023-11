CBF escala Leandro Pedro Vuaden para apitar Vasco x Botafogo

O clássico entre Vasco e Botafogo, na próxima segunda-feira (6), às 19h, em São Januário, terá Leandro Pedro Vuaden (RS) no apito. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala da próxima rodada do Campeonato Brasileiro e anunciou o gaúcho na partida que promete muitas emoções.

Afinal, o Glorioso, líder isolado, vem em má fase e perdeu para o Palmeiras, vice-líder, por 4 a 3, no Nilton Santos. Além disso, criticou muito a arbitragem por conta da expulsão do zagueiro Adryelson, antes da virada do rival, por volta dos 25 minutos do segundo tempo. O acionista majoritário da SAF, John Textor, invadiu o campo e chegou a cobrar de forma veemente Braulio da Silva Machado (Fifa-SC), responsável por conduzir o jogo.

O Vasco chega com moral para o clássico, depois de vencer o Cuiabá por 2 a 0 e respirar na luta para fugir do rebaixamento. Gabriel Pec e Orellano fizeram os gols cariocas na Arena Pantanal e, portanto, elevaram a confiança do grupo. Por outro lado, o Botafogo soma duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e vê o Verdão ameaçar sua primeira posição. Hoje, aliás, a diferença é de apenas três pontos na tabela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.