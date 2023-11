Em tom de despedida, André vive o sonho do título da Libertadores; veja números dele no torneio

André é um dos jogadores que podem fazer a diferença para o Fluminense na final da Libertadores, contra o Boca Juniors, sábado, 4, no Maracanã. Cobiçado por gigantes da Europa, como o Liverpool, o volante já adota tom de despedida ao falar sobre o Tricolor das Laranjeiras e sabe que esta é uma oportunidade de ouro para fechar um ciclo com uma grande conquista.

“Estamos na final agora, vou fazer de tudo, dar a minha vida para registrar esse título. No final do ano não sei o que vai acontecer, podem acontecer muitas coisas, mas tenho certeza que só de já ter chegado aqui, saber que deu certo, que foi assim… Foi uma coisa que me ajudou muito como pessoa”, disse André em entrevista aos canais da Conmebol.

Os números de André na Libertadores 2023

Jogos disputados: 12

Gols marcados: 1

Toques na bola, em média, por jogo: 85,8

Bolas recuperadas, em média, por jogo: 8,3

Cartões amarelos: 2

Dados do Sofascore

André teve algumas grandes atuações nesta Libertadores, como na vitória sobre o The Strongest e no empate com o Sporting Cristal, ambos jogos pela fase de grupos. Ele também foi bem no mata-mata, principalmente quando brilhou nas quartas de final, contra o Olimpia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.