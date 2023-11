Santos adota a alcunha de ‘Time da Virada’ no Brasileirão

O Santos vem fazendo grande campanha de recuperação no returno do Campeonato Brasileiro. Com uma pontuação melhor que a do primeiro turno em menos rodadas, o Peixe vem tentando escapar do rebaixamento a qualquer custo, mas sempre com uma pitada de emoção. Afinal, o Alvinegro Praiano vem conseguindo grandes viradas nos últimos jogos.

Desde a chegada de Marcelo Fernandes, o Santos venceu seis partidas. Destas, quatro foram conquistadas depois de a equipe sair atrás no placar. As viradas aconteceram nos duelos contra Grêmio, Bahia, Palmeiras e Flamengo. O Peixe saiu atrás do placar durante estes embates, mas conseguiu arrumar forças para virar o jogo.

Desta forma, o torcedor santista voltou a adotar a alcunha de “Time da Virada”. Os adeptos adotaram um lema de apoio incondicional a equipe durante a luta contra o rebaixamento, e as últimas vitórias passaram pelo torcedor, que vem lotando o estádio, não importa se o jogo é na Vila Belmiro ou fora de casa.

A sequência de resultados positivos levou o Santos ao 15º lugar na tabela de classificação, com 37 pontos, fora da zona de rebaixamento. O Vasco, primeiro time do Z-4, tem 34 pontos.

Contudo, as viradas também trouxeram um resultado negativo ao Peixe. Afinal, o time de Marcelo Fernandes tomou gol nas últimas 21 partidas do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Santos não sofreu um tento, aconteceu na 10° rodada, contra o Coritiba, no Couto Pereira. Assim, mesmo arrumando força para virar os placares, o Alvinegro Praiano agora tenta parar de sofrer tantos gols na competição.

