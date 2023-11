Mano procura ‘equilíbrio’ no Corinthians em meio a indefinições

Técnico do Corinthians há pouco mais de um mês, Mano Menezes aos poucos vai dando a sua cara para o time. Com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas até aqui, o treinador vem tentando embalar nesta reta final de temporada e usando os próximos jogos como um laboratório para saber quem fica em 2024. Contudo, o comandante já identificou um problema no Timão: falta equilíbrio.

Num planejamento iniciado ainda sem muita definição de que rumo o clube tomará, Mano Menezes já tem algumas preferências do que considera um grupo de trabalho ideal. O treinador gostaria de mesclar jogadores jovens com outros experientes. Neste momento, o Corinthians sente falta de atletas com média de idade entre 23 a 29 anos.

“Acredito em elencos equilibrados. O futebol brasileiro tem convivido com situações muito peculiares, porque você tem os dois extremos: jogadores que voltam da Europa em idade avançada, mas com muita qualidade técnica, e outros que são muito jovens e vêm da base cada vez mais cedo”, disse Mano, após o jogo contra o Santos.

“No nosso elenco, é importante preencher esta faixa etária média, porque esses dão sustentação para os dois lados. Equilibrar ajuda bem, é no que sempre penso quando tenho condições de planejar um trabalho. Minha parte técnica vai apontar para esta direção”, completou o treinador.

Mano e suas dúvidas para 2024

Até o fim do ano, o treinador e o clube precisam tomar várias decisões. Gil, Renato Augusto, Paulinho, Ruan Oliveira, Cantillo, Giuliano e Bruno Méndez tem contrato até o final do ano e não sabe se vai renovar. Maycon pertence ao Shakhtar e também não sabe se vai estender seu empréstimo no Parque São Jorge. Além disso, Fábio Santos deve se aposentar. Contudo, abre brecha para um ”novo Corinthians”.

