Borussia Dortmund x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentam, neste sábado (4), no duelo mais interessante da décima rodada desta edição do Campeonato Alemão. A bola rola, então, no Signal Iduna Park, em Dortmund, às 14h30, horário de Brasília.

Como chega o Borussia Dortmund?

Com seis vitórias e três empates, o Dortmund tenta se vingar do time que tirou sua Salva de Prata na temporada passada. E o Aurinegro arrancou com bons números na Bundesliga: seis vitórias e três empates. Nesse sentido, os 21 pontos o colocam, neste momento, na quarta colocação. Para aumentar o otimismo, o Borussia não perde, em casa, há mais de um ano. São 26 jogos de invencibilidade.

Duranville, lesionado, é o grande desfalque da equipe do Vale do Ruhr.

Assim, o time do técnico Edin Terzic deve ir a campo com: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini; Nmecha, Can, Malen, Reus e Brandt; Fullkrug.

Como chega o Bayern de Munique?

Os bávaros também ainda não perderam nesta edição da Bundesliga. Afinal, somam 23 pontos, com sete vitórias e dois empate, ocupando, com 23 pontos, a vice-liderança da competição. Na última partida pelo Alemão, um verdadeiro massacre: 8 a 0 sobre o Darmstadt. Kane marcou três. Porém, caiu feio na Copa da Alemanha. Uma vitória, portanto, é importante para recolocar as coisas nos eixos.

O técnico Thomas Tuchel não conta com Matthijs de Ligt e Tarek Buchmann, ambos lesionados. Kimmich é outro desfalque. Este, no entanto, cumpre suspensão.

A princípio, o Bayern deve formar com: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim e Davies; Laimer, Goretzka, Sane, Musiala e Coman; Kane.

Onde assistir

RedeTV (TV aberta), Canal Goat (YouTube) e OneFootball (streaming) transmitem, por fim, o clássico deste fim de semana.

Rodada 10 – Campeonato Alemão

Sexta (3)

Darmstadt x Bochum – 16h

Sábado (4)

Union Berlin x Eintracht Frankfurt – 11h30

Freiburg x Borussia Mönchengladbach – 11h30

Mainz x Red Bull Leipzig – 11h30

Colônia x Augsburg – 11h30

Hoffenheim x Bayer Leverkusen – 11h30

Borussia Dortmund x Bayern Munique – 14h30

Domingo (5)

Wolfsburg x Werder Bremen -11h30

Heidenheim x Stuttgart – 11h30

