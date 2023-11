Conmebol convoca dirigentes para reunião e ameaça ter final sem público

A Conmebol marcou uma reunião de emergência nesta sexta-feira (03), às 11h30, na Barra da Tijuca, com dirigentes da CBF, AFA, Fluminense e Boca Juniors. O objetivo do encontro é encontrar uma solução que evite mais violência, como aconteceu nesta quinta-feira (02), na Praia de Copacabana. Na ocasião, os torcedores dos dois clubes brigaram no local.

A entidade quer que todos se envolvam no apelo pelo fim das hostilidades, mas não descarta tomar medidas mais drásticas. Afinal, caso as cenas de violência voltem a se repetir, a Conmebol não descarta em ter uma final de Libertadores sem público. Contudo, isso traria enorme prejuízo aos envolvidos e mancharia a imagem do torneio.

Afinal, a grande decisão entre Fluminense e Boca Juniors será transmitida para 150 países diferentes. Além disso, terá a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do presidente da Uefa, Aleksander Čeferin.

Aliás, a reunião desta sexta-feira não contará com a presença de autoridades. A Conmebol quer envolver os clubes e as respectivas confederações neste pedido pelo fim da violência entre os torcedores. O Boca Juniors reclama bastante da falta de segurança aos seus torcedores, que não vêm sendo resguardados pela Polícia do Rio de Janeiro como o esperado pelo clube.

Conmebol deve tomar decisão até a tarde desta sexta-feira

Uma nova medida deve ser tomada até a tarde desta sexta-feira. Ainda neste dia 3 de novembro, ambos os times estarão no Maracanã para reconhecimento do gramado antes da decisão. Haverá coletiva dos treinadores e dos capitães das equipes.

