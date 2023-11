Com tropeço, Internacional se distancia de classificação para a Libertadores

O Internacional está mais longe de conquistar a classificação para a Libertadores do ano que vem. Afinal, vencia o América-MG, no Beira-Rio, mas viu o time adversário reagir e, portanto, chegar ao empate, frustrando os planos colorados. A equipe do técnico Eduardo Coudet segue agora na 13ª posição, com 39 pontos, a 11 do Flamengo, que abre o G6 do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, internamente, os gaúchos ainda acreditam na possibilidade de ida ao torneio sul-americano. Aliás, a próxima partida pela Série A é tratada como um divisor de águas. A bola rola diante do Cruzeiro, no Mineirão, no domingo (5), às 16h, adversário que também briga para subir colocações. Se vencer, o Inter pode pular para o nono lugar, a depender de outros resultados na rodada.

Contra a Raposa, por sinal, alguns jogadores retornam e ficam à disposição de Eduardo Coudet. São os casos, por exemplo, de Vitão, Johnny e Mauricio. O zagueiro foi expulso na derrota para o Coritiba e volta ao time titular do Inter, assim como o volante e meia, que levaram o terceiro amarelo, ficando fora da mesma forma. A dúvida segue sendo Renê, com problema muscular na coxa esquerda.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.