Endrick se torna o terceiro maior artilheiro sub-17 do mundo

Endrick segue dando o que falar, após marcar dois gols na vitória histórica do Palmeiras em cima do Botafogo por 4 a 3. As equipes se enfrentaram na quarta-feira (01), no Nilton Santos, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Com os dois tentos, o atacante se tornou terceiro principal artilheiro sub-17 do mundo.

A grande joia palestrina chegou aos 13 gols como profissional. Para efeito de comparação, a marca é bem superior à de outros nomes mais badalados da sua idade, como o espanhol Lamine Yamal (Barcelona), o francês Warren Zaire-Emery (PSG) e o equatoriano Kendry Páez (Independiente del Valle).

O atacante palmeirense fica atrás apenas do sérvio Milos Lukovic (25) e o sueco Roony Bardghji (14). Contudo, os dois atuam em ligas minimamente relevantes no cenário internacional.

Contudo, Endrick tem menos jogos do que os dois primeiros do ranking. O palmeirense disputou 53 partidas, enquanto Lukovic, o artilheiro da garotada, já foi a campo 62 vezes pelo IMT Belgrado e até assumiu a braçadeira de capitão do time que luta contra o rebaixamento na Sérvia. Por fim, Bardghji tem 63 partidas oficiais pelo Copenhague, equipe mais poderosa da Dinamarca, no currículo.

Palmeiras recebe mais um bônus por Endrick

Aliás, o Verdão espera que Endrick siga marcando nesta reta final de temporada. Afinal, o Alviverde vai receber uma nova quantia do Real Madrid nos próximos dias. No contrato assinado pelas duas equipes, ficou definido que o time espanhol deve pagar ao Palmeiras, cerca de R$12 milhões, a cada cinco gols de Endrick na temporada.

O atacante já havia conseguido acionar a cláusula uma vez na temporada. Contudo, com os dois gols marcados contra o Botafogo, Endrick chegou ao décimo tento no ano, e o Verdão vai receber mais R$12 milhões do Real Madrid.

