Marcelo é alvo de ofensas racistas em postagem da Conmebol

O lateral-esquerdo Marcelo foi vítima de atos racistas nesta sexta-feira (03), um dia antes da grande final da Libertadores. Fluminense e Boca Juniors decidem neste sábado (04), às 17h, no Maracanã, quem ficará com a Glória Eterna. Contudo, o jogador do Tricolor acabou sofrendo com um episódio de racismo de torcedores argentinos.

Em uma postagem da Conmebol nas redes sociais, falando exatamente sobre a carreira e trajetória de Marcelo, é possível ver vários comentários com bananas e imagens de macacos. No começo desta semana, uma publicação do Fluminense também foi alvo de comentários racistas de argentinos.

Na semana passada, o Boca Juniors emitiu uma nota com recomendações aos torcedores que estarão no Brasil para a final da Conmebol Libertadores. O time argentino alerta seus torcedores sobre cânticos racistas ou homofóbicos, que podem resultar em até cinco anos de prisão.

Aliás, esta edição da Libertadores ficou marcada por diversos atos racistas, principalmente quando times brasileiros saíam do país para atuar contra equipes estrangeiras. Além disso, na Copa Sul-Americana também foram relatados episódios de racismo. O lateral-esquerdo Marcelo, que foi ofendido nas postagens, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Polêmicas da final vão além do racismo em Marcelo

Nesta quinta-feira (02), torcedores do Fluminense e do Boca Juniors brigaram na praia de Copacabana, próximo a uma ”fan zone” da Conmebol. Aliás, a entidade vem temendo por novas confusões antes da final e agendou uma reunião com dirigentes da CBF, AFA, Fluminense e Boca Juniors para discutir a segurança do local e do jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.