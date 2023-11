Textor emite nota e mantém embate com CBF

Os desdobramentos dos atritos entre Botafogo e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) seguem a todo vapor. Afinal, na manhã desta sexta-feira (3), John Textor, dono da SAF alvinegra, voltou a se manifestar por meio das redes sociais. O empresário garantiu, aliás, que o clube manterá sua posição, não irá recuar nesse embate e, portanto, brigará por seus direitos quando achar necessário.

“Nossas ambições são claras pelo nosso nome. BOTAFOGO. Eu não vou recuar quando desafiado por pessoas em posição de poder que vão fazer de tudo, e falar de tudo, para se prender ao poder. Nós somos BOTAFOGO. Eu estou aqui para botar fogo”, diz um trecho do comunicado oficial feito pelo norte-americano.

Após a derrota por 4 a 3, de virada, do Glorioso para o Palmeiras, no Nilton Santos, Textor não escondeu a raiva e a indignação no tocante à atuação da arbitragem de Braulio da Silva Machado (Fifa-SC). O acionista afirmou que sua equipe foi “roubada” em campo pelos juízes, reclamou da expulsão de Adryelson no segundo tempo e ainda pediu publicamente para Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, renunciar ao cargo.

No entanto, a entidade, por outro lado, decidiu se defender das acusações e processará o empresário em função das acusações feitas na saída do gramado. Além disso, o influencer digital Felipe Neto, assumidamente botafoguense, também deve receber intimação da Justiça. Ele foi às redes sociais se pronunciar depois do apito final e, em estado de revolta, xingou a confederação, chamando-a de “corrupta”.

Nota oficial de John Textor

“Nossas ambições são claras pelo nosso nome… BOTAFOGO

Eu profunda e apaixonadamente invisto nas comunidade as quais eu sirvo. Meu amor pelas pessoas do Brasil cresce forte a cada abraço.

Eu fui convidado aqui, por pessoas sábias no nosso governo, para ajudar a trazer mudança para o bonito jogo do Brasil e eu não vou recuar quando desafiado por pessoas em posição de poder que vão fazer de tudo, e falar de tudo, para se prender ao poder.

Nós somos BOTAFOGO. Eu estou aqui para botar fogo”.

