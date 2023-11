Dorival despista sobre Luiz Gustavo no São Paulo: ‘Começando a conversar’

O São Paulo bateu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quinta-feira (02), no Morumbi, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro e se aproximou do seu principal objetivo. Afinal, o Tricolor tenta chegar aos 45 pontos para se livrar de qualquer possibilidade de um rebaixamento na competição. Contudo, mesmo sem atingir a meta, o técnico Dorival Júnior não deixa de pensar no planejamento da próxima temporada.

Um dos principais assuntos que surgiu dentro do clube nos últimos dias, foi a possível contratação do volante Luiz Gustavo. O jogador, com passagens por Bayern de Munique e Olympique de Marselha, está sem clube e tem conversas avançadas com o Tricolor. Contudo, Dorival despistou sobre a chegada do atleta.

“Sobre as contratações, é a diretoria que vai pontuar. Estou começando a conversar com a diretoria sobre alguns nomes. A partir do momento que assinar contrato, aí vou falar alguma coisa. São muitas especulações, não é saudável, não é o ideal. Só a partir do momento que o jogador ou a diretoria confirmar a contratação, aí poderei falar alguma coisa”, disse Dorival, após o duelo contra o Cruzeiro.

O Tricolor Paulista já tinha o nome de Luiz Gustavo no radar há algum tempo. Contudo, como o volante jogava no Al-Nassr, time da Arábia Saudita que conta com Cristiano Ronaldo, ele recebia um salário muito alto. Entretanto, o jogador começou a ver com bons olhos um retorno para o Brasil e acabou seduzido por ter a possibilidade de disputar uma Libertadores. Assim, a chegada do atleta é vista como bastante provável no Morumbi.

