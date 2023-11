Cantillo recebe sondagens e deve puxar barca no Corinthians

O volante Cantillo pode puxar a barca de saídas do Corinthians na próxima temporada. Afinal, o jogador recebeu uma sondagem do futebol mexicano e pode deixar o clube no final do ano. Com contrato até 31 de dezembro, o atleta vive um clima de despedida no Parque São Jorge e não deve ter seu vínculo estendido.

O jogador entrou em campo apenas dez vezes nesta temporada, sendo quatro jogos no Campeonato Brasileiro. Assim, o futebol mexicano apareceu como um dos candidatos a levar o volante. Contudo os nomes dos times não foram revelados. O certo é que Cantillo não deseja voltar para a Colômbia, seu país natal. Além disso, uma permanência no Brasil não está descartada.

Cantillo não joga desde 30 de setembro, quando o auxiliar Sidnei Lobo deu início à passagem de Mano Menezes pelo Corinthians e apostou no jogador como titular. Ele jogou por 57 minutos na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o São Paulo. Depois, ficou no banco em mais quatro de sete partidas.

Aliás, quando Mano Menezes chegou ao Corinthians, o colombiano pediu para conversar com o treinador e pediu mais oportunidades. O técnico se mostrou aberto à sua utilização, e o volante começou a ser relacionado para as partidas, algo que não acontecia com Vanderlei Luxemburgo.

Contudo, nos últimos jogos, Mano optou por começar a partida com Maycon e Fausto Vera, com Gabriel Moscardo sendo a primeira opção na reserva. Contra o Athletico Paranaense, Roni entrou nos minutos finais, mostrando que Cantillo realmente está fora dos planos.

