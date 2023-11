Fernanda Campos grava com Andressa Urach e dispara: ‘Ela tem mais pegada que Neymar’

A influenciadora digital Fernanda Campos produziu conteúdo para plataformas adultas com Andressa Urach nos últimos dias. E o nome de Neymar não poderia ficar fora. A modelo, aliás, deu uma declaração bastante curiosa.

Inicialmente, Campos disse para o colunista Gabriel Perline que Urach conhece os atalhos para satisfazer as vontades de uma mulher.

“Andressa tem mais pegada que o Neymar, com toda a certeza. Ela já é treinada, né? E tem periquita, sabe os pontos certos para agradar uma mulher”, disse Fernanda.

Na gravação, Fernanda vestiu as cores da Seleção Brasileira, para lembrar do caso que teve com Neymar. Já Urach estava com a camiseta de Portugal, afinal, já teve encontros com Cristiano Ronaldo.

Vale lembrar que Fernanda Campos foi a responsável por iniciar o inferno astral de Neymar. Afinal, pouco antes do Dia dos Namorados, ela revelou ter tido um encontro íntimo com o craque brasileiro. A situação causou grande repercussão negativa que o camisa 10 do Al-Hilal foi a público e pediu perdão para a namorada Bruna Biancardi.

Todavia, diante de várias outras polêmicas, o relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi chegou ao fim nos últimos dias. Recentemente, aliás, Neymar promoveu uma grande festa de dois dias, em sua mansão em Mangaratiba, com influenciadores, amigos e mulheres.

Neymar se recupera de cirurgia

O atacante brasileiro passou por cirurgia no joelho esquerdo, nessa quinta-feira (2), em Belo Horizonte. Ele, aliás, demonstrou alívio pela operação ter sido um sucesso e disse estar confiante na recuperação que poderá levar até oito meses. “Deu tudo certo. Agora, é foco na recuperação”, escreveu Neymar, na rede social Instagram.

O jogador de 31 anos precisou passar pela cirurgia após sofrer um rompimento no ligamento cruzado anterior, além do menisco do joelho esquerdo. Ele se machucou na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

