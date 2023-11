André revela proposta do Fluminense na final: ‘Não vai mudar muito’

Às vésperas da final da Libertadores, André concedeu uma entrevista para imprensa na manhã desta sexta-feira (3), no CT Carlos Castilho. O volante do Fluminense afirmou que os jogadores tricolores estão preparados para decisão e analisou as características do Boca Juniors.

“Estamos nos preparando ao longo da temporada inteira. Não é porque é uma final que vamos mudar tudo. Em relação ao jogo, vai ter muita competição. O Boca marca muito bem, explora bem os contra-ataques e compete demais. É o jogo mais difícil da temporada”, disse André.

“Desde que nos classificamos para a final, jogamos com equipes alternativas e mistas. É normal que isso aconteça. Teve jogos que perdemos, mas jogamos muito bem. Na final é outra história. É um jogo único. Depois do jogo do Inter, nosso pensamentos está sim nesse jogo. Estamos nos preparando para acertar os detalhes que erramos. É praticamente o mesmo time que jogou na final do Carioca. Nós somos uma equipe muito forte jogando no Maracanã. Tenho certeza de que não vai mudar muita coisa no nosso jogo”, completou André.

Focado no Fluminense

Aliás, André recebeu propostas de clubes europeus ao longo desta temporada. No entanto, ele preferiu recusar as ofertas e permanecer no Fluminense. O volante está próximo de fazer história no clube e entende que optou pelo caminho certo na época.

“Agora que estou na final, estou mais aliviado. Eu fiz a escolha certa de ficar no Fluminense Se tivesse que voltar no tempo sem saber que estaria na final, faria a mesma escolha. Agora é poder desfrutar desse momento. Sabemos que temos muita chance de conquistar esse título. É um momento especial. Agora é focar somente na final e no Fluminense e na possibilidade de fazer história aqui. Como pessoa, me sinto muito melhor. Sabendo que quando fazemos as coisas certas, acontecem coisas boas na frente. Foi um gesto de muito carinho, muita fidelidade com as pessoas que estavam envolvidas. Estou muito confiante para essa decisão”, disse André.

Final da Libertadores

Assim, Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. A decisão será disputada em jogo único. Portanto, em caso de empate no tempo regulamentar e na prorrogação, haverá disputa por pênaltis.

