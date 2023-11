Fluminense x Boca: André condena brigas entre torcidas: ‘Coisa boba’

Nos últimos dias, diversos conflitos entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors foram vistos pelas ruas do Rio de Janeiro. Na visão de André, estas brigas são uma “coisa boba”. O volante concedeu uma entrevista para imprensa na manhã desta sexta-feira (3) e repudiou os atos de violência que vêm ocorrendo às vésperas da final da Libertadores.

“É muito triste tudo isso que está acontecendo. Nós, jogadores, vendo daqui, esperamos que as torcidas possam parar com essas brigas. É uma coisa boba. Acho que todos têm que ter consciência de viver esse momento. As torcidas têm que torcer, festejar e aproveitar essas últimas horas. Cada um torcer pelo seu time. Quando parte para a violência, deixa muito triste. Que eles possam ter consciência e só torcer”, afirmou André.

Favoritismo do Fluminense no Maracanã

O Fluminense vai disputar uma final de Libertadores no Maracanã. No entanto, André não acredita que exista um favoritismo para equipe tricolor. O volante ressaltou que os jogadores do Boca Juniors vão fazer de tudo para conquistarem um título no Rio de Janeiro.

” Não (favoritismo), independentemente do estádio que fosse. O Boca compete muito dentro e fora de casa. Jogar no Maracanã será mais um motivo para eles darem a vida. Para nós, aqui dentro, é o melhor estádio possível para nós disputarmos. É o nosso estádio. Nós temos um aproveitamento excelente na temporada. Mas para eles (Boca), é um motivo extra para entrarem dando a vida em campo”, disse André.

Arbitragem da Libertadores

O volante também fez uma análise da arbitragem da decisão. Afinal, Wilmar Roldán foi escolhido para apitar a final. O árbitro é colombiano, experiente e já apitou dois jogos do Fluminense nesta Libertadores. Assim, André pediu para os jogadores tricolores não ficarem reclamando das decisões de campo e focarem apenas em jogar futebol.

“Ele é um juiz muito experiente e muito qualificado. Não atoa que está apitando uma final. Ele apitou dois jogos nossos fora de casa, contra River e Sporting Cristal. É jogar. Jogar nosso jogo. Não procurar ficar reclamando. Deixar ele apitar. Espero que seja um jogo que não tenha muito comprometimento dele”, completou André.

Assim, Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. A decisão será em jogo único. Portanto, em caso de empate no tempo regulamentar e na prorrogação, haverá decisão por pênaltis.

